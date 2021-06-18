Власть назвала альтернативу белорусскому рынку
Украинским экспортерам планируют предложить новые рынки сбыта отечественной продукции вместо Беларуси.
Министерство иностранных дел совместно с Министерством экономики намерены помочь украинским экспортерам, пострадавшим от экономической блокады украинских товаров Беларусью, найти альтернативный рынок сбыта. Об этом в четверг, 17 июня, пишет УНИАН.
О возможном открытии новых рынков сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник во время выступления на заседании Комитета поддержки экспорта и инвестиций Киевской торгово-промышленной палаты.
«Любая украинская компания, которая пострадает от ограничений со стороны Республики Беларусь, может сразу обращаться в Совет экспортеров и инвесторов при МИД. И мы вместе с нашими коллегами из Министерства экономики будем искать способы, и приложим все усилия для того, чтобы найти такой компании альтернативный рынок сбыта», – сказал Сеник.
Он отметил, что сейчас Министерство иностранных дел и Совет экспортеров и инвесторов при МИД стремится стать «окном» для украинских экспортеров при выходе на международные рынки.
«Сейчас при МИД проводятся еженедельные вебинары для экспортеров с послами в разных странах, ведется активная работа для активизации сотрудничества со странами Африки, запланировано обучение дипломатов в экономическом направлении», – рассказал замминистра.
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