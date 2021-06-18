Массовое отравление в Харькове

За медицинской помощью после посещения заведений общепита обращались 22 взрослых и 12 детей.

Число посетителей двух сетевых ресторанов в Харькове, которые с пищевым отравлением обратились за медицинской помощью, выросло до 34. Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.

Так, по его словам, отравились 22 взрослых и 12 детей. Ранее сообщалось о 25 человек.

«Все средней тяжести – кто – то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой», – сообщил Сидоренко.

Он добавил, что с 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.

Также ожидают, что количество заболевших может увеличиться.

Сидоренко также рассказал, что причиной отравления по предварительным данным стали суши, а в обоих заведениях «жуткая антисанитария».

Тэги: Харьков, общепит, отравления