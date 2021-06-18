Массовое отравление в Харькове
За медицинской помощью после посещения заведений общепита обращались 22 взрослых и 12 детей.
Число посетителей двух сетевых ресторанов в Харькове, которые с пищевым отравлением обратились за медицинской помощью, выросло до 34. Об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в Facebook.
Так, по его словам, отравились 22 взрослых и 12 детей. Ранее сообщалось о 25 человек.
«Все средней тяжести – кто – то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой», – сообщил Сидоренко.
Он добавил, что с 17 июня заведения, где отравились посетители, не работают, у них провели дезинфекцию и взяли образцы продуктов.
Также ожидают, что количество заболевших может увеличиться.
Сидоренко также рассказал, что причиной отравления по предварительным данным стали суши, а в обоих заведениях «жуткая антисанитария».
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