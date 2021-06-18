НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
19:52 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во Франции IKEA оштрафовали на 1 млн евро за шпионаж за сотрудниками

Крупнейший в мире розничный торговец мебелью был признан виновным в хранении данных о сотрудниках, полученных ненадлежащим образом.

Филиал шведской компании обвинили в слежке за своими работниками в течение нескольких лет и нарушении их конфиденциальности путем проверки данных их банковских счетов, а также иногда использование фейковых сотрудников для составления отчетов о персонале..

Прокуратура требовала наложения в размере 2 миллионов евро.

Бывший исполнительный директор компании во Франции Жан-Луи Байо также был признан виновным по делу и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Судьи также оштрафовали его на 50 000 евро за хранение личных данных.

Обвинения касались периода 2009-2012 годов, хотя, по словам прокуратуры, шпионская тактика началась в начале 2000-х годов.

Среди тех, кому предъявлены обвинения, были несколько менеджеров магазинов и сотрудники отдела кадров, а также частный следователь и полицейские.

Источник:
Тэги: IKEA оштрафовали, шпионаж за сотрудниками
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Массовое отравление в Харькове

За медицинской помощью после посещения заведений общепита обращались 22 взрослых и 12 детей.

Власть назвала альтернативу белорусскому рынку

Украинским экспортерам планируют предложить новые рынки сбыта отечественной продукции вместо Беларуси.

Украина приблизилась к режиму «без бумажных справок»

В августе государственные органы Украины должны перейти на цифровой режим работы и полностью отказаться от использования бумажных документов.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com