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17:00 18 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля повысила свою готовность к различным сценариям и продолжит наносить удары по объектам ХАМАС в Газе.

Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в Газе в ответ на запущенные аэростаты с зажигательной смесью. Об этом 17 июня сообщает Israel Defense Forces в Twitter.

«В ответ на зажигательные аэростаты, запущенные из Газы в Израиль, мы нанесли удар по военным объектам и месту запуска ракет, принадлежащими ХАМАС в Газе», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что армия обороны Израиля повысила свою готовность к различным сценариям и продолжит наносить удары по объектам ХАМАС в Газе.

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Тэги: Израиль, хамас
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