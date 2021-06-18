Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля повысила свою готовность к различным сценариям и продолжит наносить удары по объектам ХАМАС в Газе.
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в Газе в ответ на запущенные аэростаты с зажигательной смесью. Об этом 17 июня сообщает Israel Defense Forces в Twitter.
«В ответ на зажигательные аэростаты, запущенные из Газы в Израиль, мы нанесли удар по военным объектам и месту запуска ракет, принадлежащими ХАМАС в Газе», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что армия обороны Израиля повысила свою готовность к различным сценариям и продолжит наносить удары по объектам ХАМАС в Газе.
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