История о попытке печально известного в Армении бизнесмена Тиграна Арзаканцяна занять пост премьер-министра обрастает подробностями.

Политик обвиняется в «двойной игре» в пользу премьера Никола Пашиняна с целью оттянуть голоса у главного сторонника восстановления армяно-российских отношений Роберта Кочаряна.

Неудачный бунт

Уже 20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. В их преддверии произошла громкая серия скандалов, связанных с кандидатом на пост премьер-министра от Демократической партии Армении – Тиграном Арзаканцяном. Центральная избирательная комиссия отклонила его кандидатуру, сославшись на неточности в документах. На деле политик не смог доказать, что последние четыре года провел в Армении. Сам Арзаканцян объяснил свое отсутствие обучением в Московском информационно-технологическом университете, предоставив в доказательство две справки. Однако ЦИК выявил в них несоответствие сроков обучения – разница составляет 7 месяцев.

Представителей Демократической партии данное решение не устроило, и они обратились с жалобой на ЦИК в суд. Рассмотрев жалобу, суд встал на сторону Центризбиркома. Пресс-секретарь партии Тигран Оганесян сообщил, что, по мнению руководства партии, решение суда «имеет политический контекст». Тем не менее, сам Арзаканцян заявил, что в любом случае продолжит борьбу за первый пост в армянской власти. «Вне зависимости от того, получу я право баллотироваться в парламент или нет, я все равно продолжаю претендовать на пост главы правительства. Не обязательно быть депутатом от партии или блока, чтобы возглавить исполнительную власть. <…> По нашим прогнозам, у нас есть шанс оказаться в первой четверке, поэтому при формировании коалиционного правительства от Демпартии будет предложена моя кандидатура», – отметил Арзаканцян.

Еще до оглашения вердикта суда, очевидно, заранее известного руководству партии, политик анонсировал ряд протестных мероприятий, назначенных на 15 июня. Среди заявленных мероприятий были названы автопробег, пеший марш и митинг у памятника Степану Шаумяну.

Акция протеста прошла не без происшествий (ряд сторонников партии, участвовавших автопробеге, были задержаны полицией), однако в целом не оказала влияния на ситуацию в стране. Эпатажный характер мероприятия (пеший марш сопровождался маршем барабанщиц, облаченных в британские национальные костюмы) и малая численность участников говорят о провальной попытке раскачать ситуацию.

Кроме того, незадолго до отклонения ЦИКом кандидатуры предпринимателя, активисты Демократической партии засветились в уголовном деле, открытом в связи с подкупом избирателей.

9 июня Генпрокуратура Армении сообщила о задержании двоих человек за «дачу избирательной взятки». По информации силовиков, руководитель Гаварского офиса одной из партий поручил своему секретарю раздать 80 пакетов с продуктами питания, согласно представленному списку для обеспечения им голосов на выборах. Двое представителей партии были задержаны после того, как раздали 8 пакетов с продовольствием (каждый пакет стоимостью примерно 7000 драм). 17 июня стало известно, что фигурантами уголовного дела стали еще восемь человек.

«Пророссийский» кандидат

В СМИ начали появляться сообщения о том, что против Демократической партии Армении и против Арзаканцяна лично развязана информационная кампания, инициированная действующей властью, бывшим премьером Пашиняном и неким протурецким лобби. Причиной для кампании якобы стал курс Арзаканцяна на выстраивание прочных отношений с Россией. Действительно, сам политик неоднократно заявлял о том, что хочет восстановить дружественные отношения с соседом. «Я считаю важным углубление сотрудничества с Россией. Мы много лет не использовали потенциал армяно-российских отношений. Мы можем привлечь больше инвестиций, установить более тесное экономическое сотрудничество и т.д.», — сказал oн.

В качестве одного из «козырей» в процессе восстановления армяно-российских отношений политик использовал свою супругу Наталью Ротенберг – бывшую жену российского миллиардера и друга Путина Аркадия Ротенберга. Бизнесмен возит супругу по армянским городам в ходе предвыборной кампании с собой, где Наталья выступает с трибуны.

Несмотря на все рассказы о теплых отношениях с Россией и бывшим мужем, Наталья Ротенберг уже семь лет судится с экс-супругом в британских судах, пытаясь получить в собственность поместье стоимостью $35 миллионов в графстве Суррей. Итогового решения нет до сих пор, судебные процессы продолжаются.

Говорить всерьез о прочной связи четы Арзаканцян-Ротенберг с Россией не приходится – у каждого из них там идет ряд судебных производств, связанных с невыплатой долгов.

В 2009 году Арзаканцян стал поручителем по двум крупным кредитам для своих знакомых – Вардануш Мурданян и Гайко Арзаканцяна – в размере 675 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно, предоставленных им российским «Юниаструм Банком». Деньги не были возвращены, в результате чего общая сумма задолженности вместе с процентами составила 1,9 млн долларов. Банк обратился в суд, однако Арзаканцян отказался возвращать средства, заявив, что его подпись на поручительстве была подделана. Суд назначил почерковедческую экспертизу, но политик отказался ее оплачивать, в результате чего версию о подделке подписи признали несостоятельной.

Кроме того, бизнесмен лично взял кредит на 3 млн рублей у Сбербанка, и также их не вернул. В 2019 году Сбербанк обратился в суд с требованием вернуть долг с процентами общей суммой в 2,5 млн рублей, 65 тыс. евро и 77 тыс. долларов. Суд встал на сторону банка, однако предприниматель так и не вернул средства.

На супруге Арзкаканцяна – Наталье Ротенберг – также висит большой долг. В 2016 году через личное обращение к управляющему директору Мособлбанка Дмитрию Римашевскому она получила кредит на сумму примерно 125 млн рублей. Согласно изначальному соглашению, в качестве залога Ротенберг должна была предоставить свою московскую квартиру площадью 279,5 кв. метра в элитном ЖК «Покровский Берег» в поселке Покровское-Стрешнево, общей стоимостью примерно 212 млн рублей. Однако по недосмотру банка кредитное соглашение было заключено до подписания поручительства. В итоге Ротенберг забрала кредит и отказалась отдавать квартиру. В 2018 году Римашевский подал заявление о возврате кредита в суд, но деньги Ротенберг так и не вернула.

Протеже Пашиняна

Лидер народного движения «АЗАТАГРУМ» Мика Бадалян является последовательным критиком Тиграна Арзаканцяна. По его мнению, вся предвыборная кампания политика является игрой в пользу премьера Армении Никола Пашиняна. По информации Бадаляна, Арзаканцян был замечен выходящим из отеля «Александр» на улице Абовяна буквально за несколько дней до выдвижения на пост премьера. Бадалян считает, что в отеле были достигнуты договоренности с действующей властью относительно предвыборной кампании Арзаканцяна. Целью данной кампании является борьба за голоса пророссийски настроенного населения Армении с политическим тяжеловесом, бывшим премьер-министром Армении Робертом Кочаряном. Версию о мнимом курсе на «пророссийский путь» поддерживают и влиятельные в СНГ политические телеграм-каналы: Незыгарь и ВЧК- ОГПУ.

В случае победы сторонников Кочаряна на выборах Демократическая партия может попытаться раскачать ситуацию в стране, поставив под сомнение результаты. Как можно наблюдать по текущим событиям, подобные попытки уже предпринимаются, пускай пока и не слишком успешно. Но даже такие потуги смогут стать основанием для отмены результатов выборов и дальнейшего удержания власти в руках Пашиняна и его последователей, которые уже доказали свою профнепригодность. Именно их политика привела страну к глубокому экономическому кризису, ухудшению отношений с Россией и поражению в военном конфликте.

Как именно может произойти раскачка ситуации? Первый путь – судебный, при котором суд поставит под сомнение результаты выборов в Армении по иску Демократической партии. Но даже если суд не примет нужного Арзаканцяну решения, политик может стать организатором постановочных беспорядков и «народных» выступлений. На этом основании премьер-министр Пашинян, чтобы остаться у власти даже в случае проигрыша на выборах, может принять решение о введении чрезвычайного режима управления, во время которого смена власти невозможна. При этом инициатором отмены выборов станет якобы пророссийская партия Тиграна Арзаканцяна и Натальи Ротенберг, имеющих связь с Россией преимущественно в формате гигантских неоплаченных кредитов и розыска силами судебных приставов с перспективами уголовного преследования.

Именно для этого проводилась громкая и широкая, крайне дорогостоящая предвыборная кампания Демпартии Тиграна Арзаканцяна и Натальи Ротенберг. При том, что никаких шансов преодолеть 5-процентный барьер у этой партии не было и нет, о чем говорят результаты социологических исследований. Зато есть возможность поработать щедро оплачиваемой «отмычкой» для отмены выборов и сохранения у власти Никола Пашиняна, который с высокой вероятностью должен потерять власть по итогам голосования 20 июня.