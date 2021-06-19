Инженеры научили дрон находить людей по звуку их голоса

Технология поможет спасателям найти выживших во время стихийных бедствий.

Немецкие ученые из Общества Фраунгофера создали дрон, который определяет местонахождение человека, отслеживая его крик. Технология поможет спасателям найти выживших во время стихийных бедствий, обрушений зданий и других чрезвычайных происшествий, пишет The Washington Post.

«Дроны с воздуха могут обследовать большую территорию за более короткий период времени, чем спасатели или собаки с земли. Беспилотники могут добраться туда, куда люди и животные не способны», — сказала ведущий инженер проекта Макарена Варела.

На первом этапе разработки ученые записали крики, постукивания и другие звуки, которые могут издавать пострадавшие. Потом на этом аудио обучили искусственный интеллект.

Программное обеспечение настроили так, что оно отфильтровывает посторонние шумы: ветер, гул вертолета, жужжание самого дрона. Для записи звука в беспилотник поставили тот же микрофон, что используется в смартфонах.

Испытания в открытом поле прошли успешно. Дрон уловил крик и за несколько секунд определил, где находится человек. Теперь ученые планируют оснастить беспилотник более высокочастотным микрофоном, чтобы он смог «слышать» звуки на больших расстояниях.

Сейчас во время поисково-спасательных операций дроны в основном делают аэрофотоснимки. Некоторые — помогают искать людей с помощью тепловизора. Более крупные аппараты доставляют лекарства и продукты в отрезанные от цивилизации районы.

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