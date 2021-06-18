США заморозили военную помощь Украине

Пакет помощи на $100 млн включал летальные вооружения – системы ПВО, стрелковое оружие и противотанковое оружие, утверждают источники.

Вашингтон временно заморозил выделение Киеву пакета военной помощи, которая должна была стать ответом на развертывание войск РФ возле границы с Украиной. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников издания, стоимость пакета помощи, включая летальные вооружения, составляла до $100 млн. В него входили системы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое оружие и противотанковое оружие.

Однако, по данным издания, Совет национальной безопасности США приостановил реализацию этих мер после того, как Россия объявила об отводе своих войск от границы с Украиной, а также в связи с подготовкой к переговорам президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина в Женеве.

При этом отмечается, что пакет помощи в размере $150 млн, выделение которого утвердил Пентагон неделю назад, нынешняя заморозка не затрагивает. Но в нем, судя по всему, не будет какого-либо летального оружия.

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