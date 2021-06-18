РФ не остановит саммит Крымской платформы

Глава МИД Украины рассказал о попытках Кремля оказывать давление на некоторые страны, чтобы те отказались от участия в саммите.

Российские власти пытаются помешать проведению саммита Крымской платформы, однако их попытки тщетны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству Укринформ, опубликованном вечером в пятницу, 18 июня.

По словам Кулебы, ему известны случаи попыток РФ оказать давление на отдельные государства, чтобы те не давали согласие для участия. Однако, заверил он, уже достаточное количество мировых лидеров дали согласие на участие в саммите, чтобы он состоялся как успешное международное мероприятие.

«Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала. Это будет важно и ярко», – подчеркнул министр.

Глава МИД анонсировал, что в рамках форума проведет ряд встреч с другими дипломатами, в ходе которых займется агитацией в пользу участия в Крымской платформе тех государств, которые еще не определились.

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