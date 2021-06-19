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03:55 19 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США установили памятник Джорджу Флойду

Двухметровый бронзовый памятник установили около здания мэрии. Джордж Флойд погиб весной 2020 года при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

В США в городе Ньюарк, крупнейшем городе штата Нью-Джерси, открыли памятник Джорджу Флойду.

Двухметровый бронзовый памятник установили около здания мэрии. В открытии принимал участие мэр города.

Джордж Флойд погиб весной 2020 года при задержании полицейскими в Миннеаполисе.

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Тэги: США, памятник, Джордж Флойд
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