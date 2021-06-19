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04:03 19 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду обновил рекорд по подписчикам в Instagram

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым пользователем Instagram, на страницу которого подписаны 300,9 миллиона человек.

Страница 36-летнего форварда лидирует в списке самых популярных аккаунтов соцсети. При этом на втором месте расположился известный под псевдонимом «Скала» актер Дуэйн Джонсон (246 миллионов фолловеров), а на третьем – певица Ариана Гранде (244 миллиона).

Что касается коллег известного футболиста, то по количеству подписчиков ближе всего к нему капитан Барселоны Лионель Месси, за которым следят 219 миллионов пользователей соцсети, и нападающий ПСЖ Неймар – 152 миллиона.

Отметим, в середине февраля на страницу Роналду в Instagram были подписаны 261 миллион человек.

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Тэги: социальная сеть, Криштиану Роналду
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