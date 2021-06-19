УЕФА может перенести финал чемпионата Европы
В СМИ появилась информация, что УЕФА может перенести финал чемпионата Европы по футболу из Лондона в Будапешт.
Причиной могут стать карантинные ограничения, которые могут помешать футбольным фанатам и VIP-гостям посетить матч.
Финал должен пройти на стадионе «Уэмбли».
Британский премьер Борис Джонсон готов обсуждать возможность отмены карантина для VIP-гостей финала, среди которых будут чиновники УЕФА.
В то же время, премьер-министр подчеркнул, что приоритетом для властей остается «здоровье британцев».
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