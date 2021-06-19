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08:48 19 Июня 2021 Просмотров 468   КомментариевКомментарии

УЕФА может перенести финал чемпионата Европы

В СМИ появилась информация, что УЕФА может перенести финал чемпионата Европы по футболу из Лондона в Будапешт.

Причиной могут стать карантинные ограничения, которые могут помешать футбольным фанатам и VIP-гостям посетить матч.

Финал должен пройти на стадионе «Уэмбли».

Британский премьер Борис Джонсон готов обсуждать возможность отмены карантина для VIP-гостей финала, среди которых будут чиновники УЕФА.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что приоритетом для властей остается «здоровье британцев».

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Тэги: футбол, Евро-2020
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