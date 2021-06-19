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16:00 19 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СП-2 угрожает европейской энергобезопасности

Главы внешнеполитических ведомств признают Северный поток-2 угрозой энергетической безопасности Европы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, в ходе которого стороны обсудили двустороннее сотрудничество по ряду вопросов. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Госсекретарь обсудил наше сотрудничество с Польшей по противодействию угрозе, которую представляет для энергетической безопасности Европы трубопровод Северный поток-2«, – указано в сообщении Прайса.

Кроме того, глава Госдепа отметил силу польско-американского партнерства по линии НАТО и в решении региональных и глобальных проблем.

Также Блинкен подчеркнул важность защиты демократических ценностей, в том числе свободы СМИ и уважения прав человека, на фоне председательства Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем году.

Отметим, и США, и Польша открыто выступают против проекта Северный поток-2 и прилагают активные усилия, чтобы не допустить завершения его строительства.

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Тэги: Польша, США, ОБСЕ, СП-2, энергобезопасность
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