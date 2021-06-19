Беларусь не будет принимать самолеты из Украины – Лукашенко
Закрытие авиасообщения с Беларусью и запрет использования воздушного пространства Украины является гадким поступком, считает Лукашенко.
Беларусь намерена отказаться от приема самолетов с территории Украины. Об этом заявил Александр Лукашенко во время визита во 2-ю городскую детскую клиническую больницу, пишет Беларусь сегодня.
«Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь [в больнице] спасаем и будем спасать их людей – люди-то ни в чем не виноваты, а они закрыли нам пролет. Ну, нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их для того, чтобы попасть в Турцию и дальше в Египет и так далее… Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты», – сказал Лукашенко.
По его словам, следует создать равные условия для самолетов Белавиа.
Украина закрыла авиасообщение с Беларусью 26 мая. Через три дня белорусским авиалайнерам было запрещено использовать воздушное пространство Украины.
Бойкотом послужила принудительная посадка в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс, с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту. Его и его спутницу Софию Сапегу задержали.
Также в ЕС запретили принимать авиарейсы из Беларуси.
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