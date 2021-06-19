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19:00 19 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пентагон выводит вооружение с Ближнего Востока

Пентагон перестраивает свои силы для противостояния РФ и Китаю. Уже этим летом будет выведен персонал и восемь батарей Patriot.

Пентагон выводит системы противоракетной обороны, а также другую военную технику и персонал из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. Американское военное ведомство перестраивает свою миссию и силы, чтобы противостоять Китаю и России, пишет CNN.

Министр обороны Ллойд Остин поручил вывести восемь батарей Patriot из региона уже этим летом.

Часть военного оборудования вернется в Штаты, часть переведут в другие регионы, чтобы те были готовы в случае «непредвиденных обстоятельств». Куда именно будет направлена техника, не сообщается.

«Это решение было принято в тесной координации с принимающими странами», – подчеркнула пресс-секретарь Пентагона Джессика МакНалти.

Свое военное присутствие в Саудовской Аравии США усилили после атаки в сентябре 2019 года на нефтяные объекты страны Ираном. Тогда были практически заблокированы мировые поставки топлива.

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Тэги: Китай, Пентагон, Ближний Восток, рф, военная техника, противоракетная оборона
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