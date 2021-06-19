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11:00 20 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ялте катастрофическое наводнение

В связи с обильными осадками реки вышли из берегов. Так называемые «власти» аннексированного полуострова говорят о «катастрофическом» ущербе.

Так называемый «глава администрации» аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 19 июня.

«Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит», – сказал Аксенов.

Также в Ялте запрещено купаться, а 46 пляжей города нуждаются в очистке. До полуночи в городе отложили возобновление подачи питьевой воды, так как она стала мутной – она отключена со вчерашнего дня.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации в городе объявили накануне. Ялту закрывали на въезд, местным жителям запрещали выходить на улицу.

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Тэги: крым, Ялта, наводнение
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