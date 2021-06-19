Меркель упомянула Крым и Донбасс в своей речи
Ангела Меркель произнесла речь, посвященную годовщине нападения Германии на СССР в 1941 году.
Действия России по аннексии Крыма и поддержке сепаратистов на Донбассе – это нарушение международного права. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в речи, посвященной 80-летию нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года, сообщает DW в субботу, 19 июня.
«Германия, как и весь Европейский союз, считает неприемлемым, что Россия аннексией Крыма и масштабной поддержкой сепаратистов на востоке Украины нарушила международное право и этим поставила под вопрос европейский послевоенный порядок», – сказала Меркель.
В то же время Меркель заявила о необходимости диалога с Россией и упомянула об исторической связи Германии и России. Она подчеркнула, что ФРГ признает ответственность за преступления нацистов.
«Для нас, немцев, это – повод для стыда», – сказала Меркель и вспомнила о миллионах жертв Второй мировой войны на российской, украинской и белорусской территориях, а также в странах Балтии.
Кроме того, Меркель отметила политику президента СССР Михаила Горбачева, благодаря которой Германия смогла мирно воссоединиться в 1990 году.
Наконец, канцлер ФРГ упомянула недавние события на постсоветском пространстве, в частности, высказала сожаление о том, что «активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена – более того, стала невозможной».
«Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения», – резюмировала Меркель.
Ein Tag der Scham: Kanzlerin #Merkel erinnert im Video-Podcast an den 80. Jahrestag des Überfalls Nazi-Deutschlands auf die ehemalige Sowjetunion. pic.twitter.com/Z2rONP9e7y
— Steffen Seibert (@RegSprecher) June 19, 2021
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