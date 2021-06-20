В Иране на выборах президента победил консерватор

В Иране на выборах президента побеждает консервативный глава судебной власти страны Ибрагим Раиси.

Он набрал значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей.

Трое его конкурентов сильно отстали от него, ближайший соперник Мохсен Резаи получил около 3,4 млн голосов, еще двое кандидатов – значительно меньше.

Явка на выборах составила 48,8%. Проголосовали на выборах более 28,9 млн человек. Голосовали иранцы на 67 тысячах избирательных участков в городах и 75 тыс. участков в сельской местности.

60-летний Раиси с 2019 года занимает должность главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. Он имеет самое высокое звание шиитского духовенства.

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за возможное участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключенных. Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против бедности и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и создать «народное правительство ради сильного Ирана».

В 2017 году он уже пытался стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.

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