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03:54 20 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шойгу возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму

Федеральный список партии на выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре, возглавит министр обороны.

Кандидатуру Сергея Шойгу предложил президент России Владимир Путин.

Кроме министра обороны, в первую пятерку вошли глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сотрудница Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

На прошлых выборах список «Единой России» возглавлял бывший президент Дмитрий Медведев.

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Тэги: Россия, Госдума, Сергей Шойгу
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