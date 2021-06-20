Шойгу возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму
Федеральный список партии на выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре, возглавит министр обороны.
Кандидатуру Сергея Шойгу предложил президент России Владимир Путин.
Кроме министра обороны, в первую пятерку вошли глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сотрудница Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
На прошлых выборах список «Единой России» возглавлял бывший президент Дмитрий Медведев.
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