Ватикан хочет канонизировать «отца» евроинтеграции
Папа Франциск собирается провозгласить блаженным французского политика Робера Шумана, который был одним из основателей европейской интеграции.
В субботу, 19 июня, папа Франциск принял на аудиенции кардинала Марчелло Семераро, префекта Конгрегации по делам признания святых, во время которой утвердил декрет о «геройском измерении добродетелей» Шумана.
Для беатификации требуется также признании чуда, полученное с его покровительством.
Получение статуса блаженного является первым шагом на пути к канонизации.
Робер Шуман в 1950 году положил начало объединению Европы, предложив создать высший единый орган по надзору за совместным французско-немецким производством угля и стали. Таким образом, было положено начало Европейскому сообществу угля и стали, которое заложило основу для дальнейшей экономической интеграции в Европе.
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