НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
04:18 20 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ватикан хочет канонизировать «отца» евроинтеграции

Папа Франциск собирается провозгласить блаженным французского политика Робера Шумана, который был одним из основателей европейской интеграции.

В субботу, 19 июня, папа Франциск принял на аудиенции кардинала Марчелло Семераро, префекта Конгрегации по делам признания святых, во время которой утвердил декрет о «геройском измерении добродетелей» Шумана.

Для беатификации требуется также признании чуда, полученное с его покровительством.

Получение статуса блаженного является первым шагом на пути к канонизации.

Робер Шуман в 1950 году положил начало объединению Европы, предложив создать высший единый орган по надзору за совместным французско-немецким производством угля и стали. Таким образом, было положено начало Европейскому сообществу угля и стали, которое заложило основу для дальнейшей экономической интеграции в Европе.

Источник:
Тэги: евроинтеграция, Ватикан, блаженные
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Папа Франциск назначил нового посла в Украине

Папа римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом) в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса одновременно повысив его в сане до архиепископа.

Ватикан готов стать посредником для Украины и РФ

Святой престол готов стать посредником во встрече Зеленского и Путина, но обращений по данному поводу не получал.

Зеленский хочет встретиться с Путиным в Ватикане

Украинский президент предлагает провести встречу с российским лидеров в Ватикане – место встречи должно вызывать доверие обеих сторон.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com