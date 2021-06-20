Зеленский поздравил украинцев с Днем Святой Троицы

Глава государства пожелал гражданам страны набраться энергии и насладиться ароматом разнотравья.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с православным праздником Троицы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье, 20 июня.

«Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний», – говорится в тексте поздравления.

Зеленский отметил, что в этот день чувствуется большой духовный подъем.

«Набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением», – сказано в поздравлении.

Напомним, Троица или Пятидесятница – один из главных праздников в православии, который отмечается на 50-й день после Пасхи. Именно в этот день, согласно Священному Писанию, на апостолов сошел Святой Дух, как и обещал Иисус перед вознесением на небеса.

Тем самым была образована вселенская Церковь и апостолы отправились распространять по миру благую весть.

Тэги: президент, день святой троицы