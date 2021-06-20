Зеленский поздравил украинцев с Днем Святой Троицы
Глава государства пожелал гражданам страны набраться энергии и насладиться ароматом разнотравья.
Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с православным праздником Троицы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье, 20 июня.
«Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний», – говорится в тексте поздравления.
Зеленский отметил, что в этот день чувствуется большой духовный подъем.
«Набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением», – сказано в поздравлении.
Напомним, Троица или Пятидесятница – один из главных праздников в православии, который отмечается на 50-й день после Пасхи. Именно в этот день, согласно Священному Писанию, на апостолов сошел Святой Дух, как и обещал Иисус перед вознесением на небеса.
Тем самым была образована вселенская Церковь и апостолы отправились распространять по миру благую весть.
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