В Ялте при наводнении пострадали 40 человек

В городе ведутся работы по расчистке инфраструктуры пляжей, восстановлению электро- и водоснабжения, а также подачи газа.

В аннексированном Крыму число пострадавших в курортной Ялте достигло 40 человек. Об этом сообщила так называемый «мэр города» Янина Павленко в Facebook в воскресенье, 20 июня.

«В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске», – сказала она и добавила, что ситуация в городе стабилизируется.

При этом ведутся работы по расчистке инфраструктуры пляжей, восстановлению электро- и водоснабжения, а также подачи газа.

В свою очередь Интерфакс сообщает, что спасатели транспортировали 74 автомобиля, которые не могли самостоятельно передвигаться из-за подтопления.

Была оказана помощь по эвакуации 31 машине в Керчи, 39 – в Ялте и 4 – в селе Приозерное Ленинского района.

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