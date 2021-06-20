В Ялте при наводнении пострадали 40 человек
В городе ведутся работы по расчистке инфраструктуры пляжей, восстановлению электро- и водоснабжения, а также подачи газа.
В аннексированном Крыму число пострадавших в курортной Ялте достигло 40 человек. Об этом сообщила так называемый «мэр города» Янина Павленко в Facebook в воскресенье, 20 июня.
«В наши больницы обратились 40 человек с легкими повреждениями. Двое по-прежнему, к сожалению, числятся в розыске», – сказала она и добавила, что ситуация в городе стабилизируется.
При этом ведутся работы по расчистке инфраструктуры пляжей, восстановлению электро- и водоснабжения, а также подачи газа.
В свою очередь Интерфакс сообщает, что спасатели транспортировали 74 автомобиля, которые не могли самостоятельно передвигаться из-за подтопления.
Была оказана помощь по эвакуации 31 машине в Керчи, 39 – в Ялте и 4 – в селе Приозерное Ленинского района.
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