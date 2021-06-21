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09:30 21 Июня 2021 Просмотров 78   КомментариевКомментарии

В Китае сделали миллиард COVID-прививок

На страну приходится треть всех вакцинаций в мире. Власти планируют до июля вакцинировать 40% граждан.

В Китае сделали уже более миллиарда прививок от коронавируса – на страну приходится треть вакцинаций от COVID-19 в мире. Об этом со ссылкой на озвученные китайскими чиновниками данные сообщает BBC в воскресенье, 20 июня.

Китайские власти намерены до июля полностью вакцинировать 40% населения страны. В Нацкомиссии по здравоохранению заявили, что целью является полная иммунизация 70% населения к концу 2021 года.

Отметим, что темпы вакцинации в Китае заметно ускорились на фоне вспышки штамма Дельта, впервые выявленного в Индии. Китайцам предлагают вакцины отечественного производства, включая препараты Sinopharm и Sinovac, оба из которых должны вводиться дважды.

Многие китайцы не считали необходимым делать прививки после спада заболеваемости, обусловленного локдауном. Настроения населения изменились после вспышки варианта Covid Дельта в южной провинции Китая Гуандун.

Также местные власти поощряют людей вакцинироваться – в некоторых регионах вакцинированным бесплатно раздают куриные яйца, а в Пекине гражданам после инъекций дарят ваучеры на покупки.

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Тэги: Китай, вакцинация, covid-19
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