В Китае сделали миллиард COVID-прививок
На страну приходится треть всех вакцинаций в мире. Власти планируют до июля вакцинировать 40% граждан.
В Китае сделали уже более миллиарда прививок от коронавируса – на страну приходится треть вакцинаций от COVID-19 в мире. Об этом со ссылкой на озвученные китайскими чиновниками данные сообщает BBC в воскресенье, 20 июня.
Китайские власти намерены до июля полностью вакцинировать 40% населения страны. В Нацкомиссии по здравоохранению заявили, что целью является полная иммунизация 70% населения к концу 2021 года.
Отметим, что темпы вакцинации в Китае заметно ускорились на фоне вспышки штамма Дельта, впервые выявленного в Индии. Китайцам предлагают вакцины отечественного производства, включая препараты Sinopharm и Sinovac, оба из которых должны вводиться дважды.
Многие китайцы не считали необходимым делать прививки после спада заболеваемости, обусловленного локдауном. Настроения населения изменились после вспышки варианта Covid Дельта в южной провинции Китая Гуандун.
Также местные власти поощряют людей вакцинироваться – в некоторых регионах вакцинированным бесплатно раздают куриные яйца, а в Пекине гражданам после инъекций дарят ваучеры на покупки.
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