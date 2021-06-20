В Россия пригрозила «закономерным ответом» в случае новых санкций США

Если США введут новые санкции против России из-за отравления Навального, Рф даст «закономерный ответ», заявили в российском МИД.

В России пригрозили ответными действиями, если США введут новые санкции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 20 июня.

«Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. «Северный поток-2″ в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», – написала Захарова в Telegram.

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