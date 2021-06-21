В Индии обнаружены новые мутации коронавируса

В индийском штате Махараштра, расположенном в центре страны, выявлены не менее 20 случаев заражения новым вариантом «индийского» штамма коронавируса.

Глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия пояснил, что произошедшая мутация могла изменить свойства вируса «в части заразности» и за его поведением необходимо наблюдать в течение нескольких недель.

По последним данным, в Индии подтверждено почти 30 миллионов случаев заражения коронавирусом, из них 28,8 миллиона уже закончились выздоровлением и более 388 тысяч – смертью.

Страна занимает второе место в мире (после США) по заболеваемости.

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