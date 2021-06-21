НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
04:58 21 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Болельщики Украины и Австрии спели песню о Путине

Перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Украины и Австрии болельщики обеих команд исполнили вместе знаменитую песню о президенте России.

В Instagram был опубликован ролик, как на улицах Бухареста футбольные поклонники из двух стран громко исполняют оскорбительную песню о Путине.

Пение сопровождалось танцами и бурными аплодисментами самих исполнителей.

Матч между сборными Украины и Австрии состоится в понедельник, 21 июня, в Бухаресте.

Источник:
Тэги: Путин, болельщики, песня
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В России создадут «национальный музыкальный инструмент болельщика»

Президент России Владимир Путин распорядился поддержать проект по созданию национального музыкального инструмента болельщика России.

Белоруссия отпустила арестованных украинских болельщиков

После матча отборочного турнира Евро-2016 в городе Борисове силовики задержали большое количество фанатов за нецензурную песню о президенте РФ.

В Википедии появилось 12 статей «Putin khuilo!»

В 12 языковых разделах Википедии опубликованы статьи о песне «Путин – х**ло». Ранее во вторник статья присутствовала и в русском разделе энциклопедии, однако вскоре ее удалили.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com