Болельщики Украины и Австрии спели песню о Путине

Перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Украины и Австрии болельщики обеих команд исполнили вместе знаменитую песню о президенте России.

В Instagram был опубликован ролик, как на улицах Бухареста футбольные поклонники из двух стран громко исполняют оскорбительную песню о Путине.

Пение сопровождалось танцами и бурными аплодисментами самих исполнителей.

Матч между сборными Украины и Австрии состоится в понедельник, 21 июня, в Бухаресте.

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