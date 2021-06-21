Болельщики Украины и Австрии спели песню о Путине
Перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Украины и Австрии болельщики обеих команд исполнили вместе знаменитую песню о президенте России.
В Instagram был опубликован ролик, как на улицах Бухареста футбольные поклонники из двух стран громко исполняют оскорбительную песню о Путине.
Пение сопровождалось танцами и бурными аплодисментами самих исполнителей.
Матч между сборными Украины и Австрии состоится в понедельник, 21 июня, в Бухаресте.
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В 12 языковых разделах Википедии опубликованы статьи о песне «Путин – х**ло». Ранее во вторник статья присутствовала и в русском разделе энциклопедии, однако вскоре ее удалили.