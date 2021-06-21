Пашинян объявил о победе своей партии на выборах в Армении

Блок «Армения» уже заявил, что не признает результаты прошедших 20 июня выборов в парламент.

«Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия. Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях», – говорится в заявлении блока «Армения».