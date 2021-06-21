Пашинян объявил о победе своей партии на выборах в Армении
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил о победе своей партии на парламентских выборах.
После подсчета 100% бюллетеней партия Пашиняна получила 53,92 % голосов. Ближайший соперник, блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04% голосов.
Блок «Армения» уже заявил, что не признает результаты прошедших 20 июня выборов в парламент.
«Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия. Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях», – говорится в заявлении блока «Армения».
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