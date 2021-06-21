В Германии задержан россиянин по подозрению в шпионаже
Гражданин России работал научным сотрудником в университете на техническом факультете и, по данным следствия, передавал информацию спецслужбам РФ.
Генпрокуратура Германии задержала гражданина России по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 21 июня.
«Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу – самое позднее с октября 2020 года», – говорится в сообщении.
Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум трижды встречался с представителем российской спецслужбы.
«На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами», – говорят в прокуратуре.
Задержанный с 19 июня находится в предварительном заключении.
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