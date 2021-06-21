В Германии задержан россиянин по подозрению в шпионаже

Гражданин России работал научным сотрудником в университете на техническом факультете и, по данным следствия, передавал информацию спецслужбам РФ.

Генпрокуратура Германии задержала гражданина России по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 21 июня.

«Обвиняемого подозревают в работе на российскую спецслужбу – самое позднее с октября 2020 года», – говорится в сообщении.

Гражданин РФ Ильнур Н., по данным ведомства, работал научным сотрудником в университете на техническом факультете. С октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум трижды встречался с представителем российской спецслужбы.

«На двух встречах он передавал информацию, относящуюся к сфере работы университета. В обмен он получал выплаты наличными деньгами», – говорят в прокуратуре.

Задержанный с 19 июня находится в предварительном заключении.

Месяц назад в Польше подозреваемого в шпионаже в пользу России 43-летнего мужчину арестовали на три месяца.

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