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Главная » Мир » Политика
13:08 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Венгрия выдвигает новое условие Украине по языку

Будапешт просит Киев «вернуться к ситуации, которая была». Вероятно, речь идет о так называемом «закон Кивалова-Колесниченко».

Украина должна предоставить представителям венгерского меньшинства право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время дебатов в ПАСЕ 21 июня, пишет УП.

Сийярто, который в ближайшие полгода будет выполнять функцию главы Совета Европы, во вступительном слове подчеркнул, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ «должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении».

В этой части выступления он не стал упоминать ни одно государство. Однако позже он уточнил, что его претензии относятся к положению венгров в Украине, и выразил уверенность, что речь идет о «восстановлении такого права» для венгров.

«Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и госуправления», – сказал он.

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Дипломат отметил, что Венгрия просит Украину «вернуться к ситуации, которая была».

«Мы не просим о дополнительных права, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело», – заявил Сийярто, не став уточнять, что имеет в виду под вопросом «государственного управления языках меньшинств».

Вероятно, речь идет о так называемом «закон Кивалова-Колесниченко». Министр подчеркнул, что Украина может возобновить действие законодательства различными путями.

«Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было», – пояснил свою позицию венгерский министр.

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Тэги: Венгрия, язык, Будапешт, закон Кивалова-Колесниченко
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