В Грузии продали дачу Берии
Бывшая резиденция наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берии расположена в поселке Коджори недалеко от Тбилиси.
Ее продали на аукционе за 2,5 млн лари (примерно 800 тысяч долларов) компании «Иберотель». Вместе с дачей, находящейся в процессе получения статуса архитектурного памятника, в собственность компании переходит 22 560 квадратных метров земли не сельскохозяйственного назначения.
За дом состязались три компании.
Директор «Иберотель» Иване Барбакадзе заявил, что пока точно не знает, как его компания будет использовать дачу, находящуюся в запущенном состоянии. Не исключено, что бывшая летняя резиденция главы советских спецслужб станет отелем – она расположена в живописном месте курортного района Коджори.
Дача Берии после его расстрела в 1953 году оставалась в собственности МВД СССР. После распада Советского Союза некоторое время там был детский лагерь. Затем резиденцию забросили.
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