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06:50 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британия и Украина будут строить военные корабли

Великобритания и Украина договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для украинских Военно-морских сил.

«21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота «Дефендер» министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины», – говорится в сообщении Минобороны Украины.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз Военно-морских сил Украины.

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Тэги: Великобритания, военные корабли
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