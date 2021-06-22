Британия и Украина будут строить военные корабли
Великобритания и Украина договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз для украинских Военно-морских сил.
«21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота «Дефендер» министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины», – говорится в сообщении Минобороны Украины.
Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз Военно-морских сил Украины.
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