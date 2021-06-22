Революцию достоинства в Украине организовали США, считает российский президент. После этого в стране произошел «раскол».

Президент России Владимир Путин обвинил США в организации Майдана в Украине в 2013-2014 годах. Такое заявление он сделал в статье для немецкого издания Die Welt под названием Быть открытыми, несмотря на прошлое. В редакции статью назвали видением Путина на историю Европы.

Так, российский президент назвал Революцию достоинства «антиконституционным вооруженным переворотом». «С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?», – написал он. По словам Путина, многие страны якобы были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. «Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере «украинской трагедии 2014 года», – считает он.

Также Путин заявил, что расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий.

«Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – подчеркнул Путин.

По его мнению, для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение русского народа и немцев.

Путин добавил, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой – процветание и безопасность Европы возможна лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.

В то же время, он отметил, что сейчас нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений.

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