НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:00 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин обвинил США в организации Майдана в Украине

Революцию достоинства в Украине организовали США, считает российский президент. После этого в стране произошел «раскол».

Президент России Владимир Путин обвинил США в организации Майдана в Украине в 2013-2014 годах. Такое заявление он сделал в статье для немецкого издания Die Welt под названием Быть открытыми, несмотря на прошлое. В редакции статью назвали видением Путина на историю Европы.

Так, российский президент назвал Революцию достоинства «антиконституционным вооруженным переворотом».

«С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?», – написал он.

По словам Путина, многие страны якобы были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.

«Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере «украинской трагедии 2014 года», – считает он.

Также Путин заявил, что расширение НАТО на восток и вступление туда ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий.

«Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – подчеркнул Путин.

По его мнению, для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение русского народа и немцев.

Путин добавил, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой – процветание и безопасность Европы возможна лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию.

В то же время, он отметил, что сейчас нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений.

Источник:
Тэги: Путин, США, майдан, революция
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В РФ позитивно оценивают встречу Путина с Байденом

На переговорах в Женеве лидерам РФ и США удалось понять, где можно взаимодействовать, а где пока не получится это сделать, говорит Песков.

Байден подвел итоги встречи с Путиным

Президент США заявил о непоколебимой защите территориальной целостности Украины и урегулировании конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений.

Опубликовано совместное заявление Путина и Байдена

Заявление президентов США и России касается стратегической стабильности, снижения рисков вооруженных конфликтов и ядерной войны.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Мировые цены на нефть превысили 75 долларов

15:00  Мир

Як братів Дубінських шукає ФБР, а вони освоюють кошти на “Великому будівництві”

14:07  Мир

Путин обвинил США в организации Майдана в Украине

14:00  Мир

Венгрия выдвигает новое условие Украине по языку

13:08  Мир

Под санкции США попал КГБ Беларуси

12:06  Мир

Украина анонсировала ЗСТ с Турцией

11:04  Мир

Семь стран Европы закрыли небо для Беларуси

10:02  Мир

В России омбудсмен увидела нарушение прав человека в принуждении к вакцинации

08:28  Мир

Британия и Украина будут вместе строить военные корабли

06:50  Украина

Россия проиграла Дании с крупным счетом и покинула Евро-2020

04:35  Мир

В Грузии продали дачу Берии

03:30  Мир

Зрителям на Олимпиаде в Токио запретят скандировать

02:28  Мир

Россияне назвали Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов

01:26  Мир

Сборная Украины еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Евро-2020

00:23  Украина

В Германии задержан россиянин по подозрению в шпионаже

19:00  Мир

Берлин ждет результаты диалога с США по СП-2 летом

18:00  Мир

ЕС продлил санкции за аннексию Крыма

17:00  Мир

Новости | NetGameSlots.com