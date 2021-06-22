Зеленский почтил память погибших во Второй мировой

В Украине сегодня отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны, учрежденный в 2020 году.

Президент Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве, сообщает пресс-служба ОП во вторник, 22 июня.

«Сегодня, 22 июня, – День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам», – сказал Зеленский.

Напомним, День памяти был учрежден указом президента Леонида Кучмы от 17 ноября 2000 года. Также Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.

Сегодня на зданиях и учреждениях госвласти приспустят государственный флаг Украины с черными лентами в знак памяти о погибших. Также на телевидении и радио будет ограничена трансляция развлекательных программ.

Как сообщалось, в Украине ввели День памяти детей, погибших от вооруженной агрессии РФ. Этот день будет отмечаться ежегодно 4 июня.

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