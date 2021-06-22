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18:00 22 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав готовится к COVID-штамму Дельта

В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.

Украинский Минздрав готовится к появлению в стране штамма коронавируса Дельта, происхождением из Индии. О принимаемых мерах рассказал глава ведомства Виктор Ляшко в ходе форума Украина 30 во вторник, 22 июня.

«Сейчас мы как готовимся – путем вакцинации нашего населения. Сейчас в Украине в наличии 2 628 000 доз вакцины, мы наращиваем масштабную кампанию по иммунопрофилактике, которая будет расти каждый день», – отметил Ляшко.

Другой превентивной мерой является контрольная граница – все въезжающие должны предоставить негативный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полном курсе вакцинации от коронавируса.

Ранее ВОЗ заявила, что COVID-штамм Дельта становится доминантным по всему миру, поскольку легче других передается от человека к человеку.

Украинские ученые считают, что штамм Дельта может распространиться по Украине из России через Донбасс.

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Тэги: Минздрав, воз, вакцинация, covid-19, штамм дельта
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