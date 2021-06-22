Зеленский назвал дату визита в Берлин
Глава государства отправится в столицу Германии 12 июля. Президент также пригласил Ангелу Меркель на саммит Крымской платформы.
Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом отправится в Германию. Берлин он посетит 12 июля. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
Зеленский отметил, что приглашение он получил от канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время сегодняшнего телефонного разговора.
«В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», – написал президент в соцсети.
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Канцлеру Германии Ангеле Меркель во вторник, 18 июня, во время официальной встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским стало плохо.