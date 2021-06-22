Кабмин о росте минимальной зарплаты
Минимальная зарплата в Украине в 2022 году вырастет, однако совсем незначительно – на 8,4%.
Минимальная средневзвешенная заработная плата в 2022 году вырастет на 8,4% – до 6 550 гривен. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который одобрило правительство.
Документ опубликован на сайте Министерства экономики.
Так, в планах Кабмина – в 2021 году повышение минимальной зарплаты, но незначительное (на 50 гривен), так как в законе о государственном бюджете заложено повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен с 1 декабря 2021 года.
В 2021 году минимальная зарплата вырастет на 25,5% до 6042 гривен.
В дальнейшем запланирован рост минимальной зарплаты до 7 176 гривен (на 9,6%) в 2023 году и в 2024 году до 7 665 гривен (на 6,8%).
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