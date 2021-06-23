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00:36 23 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Евро-2020 у футболиста сборной Шотландии обнаружили коронавирус

Хавбек сборной Шотландии Билли Гилмор пропустит заключительный матч группового раунда Евро-2020 против Хорватии.

20-летний футболист «Челси», который был признан лучшим игроком матча второго круга против англичан (0:0) сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден отправиться на самоизоляцию.

Отметим, что в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы сборная Хорватии уверенно победила команду Шотландии (3:1).

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Тэги: футбол, Евро-2020, коронавирус
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