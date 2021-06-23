«Шахтер» подписал контракт с бразильским защитником
«Шахтер» на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника «Сассуоло» Марлона. Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на пять лет.
По данным бразильских СМИ, трансфер обошелся «горнякам» в 10-12 млн евро.
Добавим, что Марлон стал третьим новичком «Шахтера» в межсезонье. Ранее вице-чемпионы Украины подписали вингера «Бенфики» Педриньо и нападающего «Аякса» Лассину Траоре.
Марлон выступал за «Сассуоло» после перехода из «Барселоны» в 2018 году. Ранее он также играл на родине за «Флуминенсе» и «Ниццу».
За три года в составе «Сассуоло» бразилец провел 66 матчей и забил один мяч (25 игр в прошлом сезоне).
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