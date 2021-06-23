Польша обвинила в кибератаке спецслужбы России

Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности страны установили, что атаки были осуществлены группой UNC1151.

Правительство Польши имеет доказательства того, что недавняя кибератака на электронные почтовые ящики и аккаунты в соцсетях польских политиков и других граждан была осуществлена именно хакерами, связанными со спецслужбами РФ.

По словам пресс-секретаря министра-координатора специальных служб Польши Станислава Зарина, Военная информационная служба и Агентство внутренней безопасности страны установили, что атаки были осуществлены группой UNC1151.

«Службы располагают информацией, подтверждающей связь агрессоров с российскими спецслужбами», – говорится в заявлении Зарина.

Он отметил, что около сотни из 4,3 тыс. аккаунтов, подвергшихся кибератаке в Польше, принадлежат бывшим и нынешним чиновникам, парламентариям и представителям администрации.

Зарин также добавил, что кибератака была частью «кампании по дестабилизации политической деятельности в центральной Европе».

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