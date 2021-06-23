УГКЦ обвинила военных в захвате Митрополичьих садов во Львове

Львовская архиепархия УГКЦ обвинила Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) в попытке рейдерского захвата Митрополичьих садов.

«Сегодня, 22 июня 2021 года, со стороны Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения была попытка рейдерского захвата Митрополичьих садов. Обидно, что для реализации этих планов используют военнослужащих и машины военной спецтехники во время, когда страна находится в состоянии войны», – написал представитель Львовской архиепархии УГКЦ Павел Дроздяк.

После разговора с представителями мэрии, военная техника уехала.

Святоюрская гора – это большой комплекс вокруг церкви Святого Юра. Сад вокруг храма создали в 1762-1771 годах. Территория Святоюрской горы с садами относится к наследия ЮНЕСКО и находится в постоянном пользовании Львовской архиепархии УГКЦ.

Ранее на территории садов была расположена башня Львовского филиала концерна РРТ, которую демонтировали.

Тэги: Львов, греко-католики, рейдерство