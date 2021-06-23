Президент Филиппин пригрозил тюрьмой за отказ от вакцинации
По последним данным, в стране со 111 миллионами населения вакцинированы только 2,1 миллиона человек. При этом количество зараженных достигло 1,4 миллиона жителей.
Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе телеобращения к согражданам пообещал лишить свободы тех из них, кто откажется вакцинироваться от коронавируса. Об этом во вторник, 22 июня, информировало агентство Reuters.
Также глава государства продлил свой запрет на очное обучение школьников. Свои решения он объяснил тем, что Филиппины сейчас борются с одной из крупнейших в Азии вспышек СOVID-19.
В то же время, по данным издания, ряд чиновников Министерства здравоохранения, призывая филиппинцев прививаться от инфекции, подчеркивают, что этот шаг абсолютно добровольный.
По последним данным, в стране со 111 миллионами населения вакцинированы только 2,1 миллиона человек. При этом количество зараженных достигло 1,4 миллиона жителей, из них 1,3 миллиона уже выздоровели и почти 24 тысячи – умерли от осложнений болезни.
Новости по теме
В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.
По мнению Татьяны Москальковой, угрозы по отношению к тем, кто не может вакцинироваться, могут рассматриваться как нарушение прав человека.
На страну приходится треть всех вакцинаций в мире. Власти планируют до июля вакцинировать 40% граждан.