Самостоятельная замена тормозных колодок с запасными деталями от маркетплейс «Mriyar»

Ходовая часть – одна из систем автомобиля, требующая регулярной диагностики и профилактики.

Ходовая часть – одна из систем автомобиля, требующая регулярной диагностики и профилактики. Помимо резины, сильному износу подвергаются тормозные колодки, которые необходимо своевременно менять, покупая новые. При интенсивном использовании машины делать это приходится довольно часто, поэтому многие автовладельцы предпочитают самостоятельно искать запчасти по номеру в каталоге и проводить ремонт своими руками.

Когда менять?

Точную периодичность замены тормозных колодок назвать сложно, поскольку на их износ влияют сразу несколько моментов, в числе которых:

изначальное качество деталей;

техническое состояние машины;

условия эксплуатации;

интенсивность использования авто;

стиль вождения;

рельеф местности и пр.

В среднем регламент предусматривает замену колодок после 15 тыс. км пробега, если они установлены на передних колесах, и до 50 км – на задних. Но с учетом вышеприведенных факторов, следует обращать внимание не только на то, насколько эффективно замедляется авто при нажатии педали тормоза, но и прислушиваться к звукам, издаваемым автомобилем при торможении. Явным признаком того, что пора подготовиться к ремонту и начать поиск автозапчастей является скрип и другие посторонние звуки при торможении. Игнорирование проблемы может стоить повреждения дисков и поршня рабочего цилиндра, причем, если это произойдет во время движения на приличной скорости, избежать серьезной аварии поможет только чудо.

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Замена передних колодок

Прежде чем найти запчасть, проверьте ее код по каталогу, который прилагается к автомобилю, это сэкономит время вам и исполнителям заказа.

Алгоритм замены колодок не сложен, особенно если исполнитель хорошо знает конструкцию и владеет необходимыми навыками применения инструмента. Для начала авто выставляется на ровной площадке, включается передача и поднимается рычаг ручного тормоза. Под колеса обязательно устанавливаются башмаки – с обеих сторон. Далее необходимо:

ослабить крепежные болты колеса, поднять авто домкратом, установить опору под кузов;

для удобства работы довернуть колесо, вынуть шланг из крепления, отверткой или другим инструментом отогнуть стопорные шайбы;

открутить болты, демонтировать колесо;

вставить отвертку между планкой тормоза и диском, отодвинуть колодки в сторону, ослабить один болт крепежа, выкрутить второй;

подняв кожух, снять колодки;

полностью отжать поршень, слить лишнюю тормозную жидкость из бачка;

проверить шланги: на них не должно быть механических повреждений и трещин, в противном случае придется начать поиск запчасти для ее замены;

произвести сборку узла в обратном порядке.

Процедура в основном стандартная, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми конструктивными особенностями определенных моделей автомобилей.

Аналогично ремонтируются и задние колодки: снимается тормозной барабан, закрепленный шпилькой и направляющими. После удаления крепления поршни цилиндра сжимаются с помощью монтировки: если этого не сделать, после установки новых колодок барабан на место не встанет. С помощью пассатижей освобождаем рычаг ручника от пружин и демонтируем его. Меняем колодки и собираем колесо. После ремонта нужно проконтролировать количество тормозной жидкости в системе, чтобы не пришлось вести поиск запчастей уже для кузовного ремонта.

Как выбрать колодки

При замене колодок важно следовать рекомендациям производителя. К тому же, устанавливая дешевые колодки, вы получаете сомнительную экономию, рискуя не только из-за малого ресурса такой продукции, но и безопасностью во время движения.

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