Возможности использования современного ТВ

Мы привыкли использовать телевизор исключительно для просмотра фильмов и передач. Но ограничены ли на этом его возможности?

Мы привыкли использовать телевизор исключительно для просмотра фильмов и передач. Но ограничены ли на этом его возможности?

Как использовать телевизор?

Подключение внешних накопителей данных, спикерфонов, осуществление интернет-серфинга без дополнительных устройств значительно расширяют его возможности. Многофункциональные телевизоры тут найти не составит труда. По ссылке — большой выбор и выгодные цены, чтобы вы могли использовать ваше устройство максимально эффективно.

Итак, сегодня ТВ можно использовать как:

● переговорное устройство — достаточно подключить камеру и микрофон, и надежный гаджет для переговоров готов;

● экран для презентаций — большинство моделей современных ТВ прекрасно работает с офисными приложениями и специальными программами для показа презентаций;

● медиацентр — клипы, музыка и прочие мультимедиаресурсы легко проигрываются посредством стандартного набора функций;

● дисплей для игр — к телевизору легко подключается игровая приставка, персональный компьютер или ноутбук.

На какие технические особенности обращать внимание?

Чтобы выполнять вышеперечисленные функции, особые технические характеристики не нужны. Достаточно, чтобы ваш гаджет поддерживал функцию SmartTV, показывал хорошую картинку и имел достаточное количество разъемов для подключения сторонних устройств.