Лазерная эпиляция лица в «LaserVille»

Волосы для некоторых людей доставляют огромное количество проблем, особенно если они растут там, где их наличие крайне нежелательное.

Волосы для некоторых людей доставляют огромное количество проблем, особенно если они растут там, где их наличие крайне нежелательное. Речь идет о лице, ведь это не просто неудобно, но и не эстетично. Обычное бритье часто сопровождается сильным раздражением и не эффективным результатом. Поэтому большинство выбирают лазерную эпиляцию как наиболее достойное решение удаления нежелательных волос.

Применение технологии лазера давно регламентировано. В салоне «LaserVille» специалисты готовы оценить проблему и подобрать оптимальное решение. Будет выполнена лазерная эпиляция бровей, лба, подбородка, висков, щек и скул. Итоговый результат превзойдет ожидания и обеспечит результат на долгие годы.

Подготовка к эпиляции

Работу выполняют профессионалы своего дела, и чтобы результат был надежный, необходимо пользоваться рекомендациями мастеров для подготовки к процедуре. Список рекомендаций небольшой и простой к применению:

нельзя использовать косметику, в составе которой есть спирт;

запрещено принимать антибиотики за несколько дней;

нельзя загорать в солярии за 3-14 дней до процедуры;

нельзя проводить удаление волос механическим способом.

Во время беременности, лактации, герпесе, дерматологических заболеваниях и онкологии лазерная эпиляция противопоказана.

Результат эпиляции

Сразу после проведения процедуры клиент замечает результат. Если волосы были в стадии роста, полное выпадение будет на 10-21 день. Следующая процедура обязательная, потому что к ней вырастают новые волосы, но в меньшем количестве. Важно соблюдать цикличность и количество процедур, чтобы достигать желаемого результата.

Как только произошло удаление, кожа остается бархатистой и нежной. Также исключено врастание волос, что создает не просто неприятную эстетику, но и дискомфорт в обычной жизни. Стоимость эпиляции определяется в зависимости от того, какая именно зона будет обрабатываться.

Рекомендации специалистов

Необходимо строго придерживаться регламента проведения процедур, которые были назначены специалистом. Также нельзя пользоваться альтернативными способами удаления волос кроме бритвы. Нельзя загорать в солярии на протяжении 14-и дней со дня прохождения лазерной эпиляции. На протяжении трех дней желательно исключить любое воздействие высоких температур, гарантируя нормальные условия для восстановления кожного покрова.

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