В ОП ответили на обвинения Путина США по Майдану

Российский президент в статье для немецкого издания заявил, что Майдан в Украине организовали США.

В Офисе президента прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина об организации Майдана в Украине американцами, пишет в среду, 23 июня, УНИАН со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка.

«Было бы наивным ожидать от руководства РФ признания, что каждый народ имеет право на полноценный протест против антигосударственных действий тех, кто занимает высшие государственные должности. Но факты очень четкие. И бесспорны. Янукович в 2014 году бежал в Россию не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции, от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева», – заявил он.

По его словам, Янукович боялся, что люди ему не простят попытки «сломать» мечту украинцев о присоединении к сообществу европейских народов. «Почему Янукович пытался сломать эту мечту? Потому что был ультиматум от России в стиле «или-или» – или Запад, или Россия», – говорит Подоляк.

Также Подоляк заявил, что если бы руководство России не пыталась контролировать Украину, то события 2013 года могли бы развиваться по-другому.

«Если бы Янукович хотя бы попытался выйти из тогдашнего кризиса с помощью политических инструментов – например, проведением досрочных выборов, то могло бы и не быть тех жестких событий, которые произошли в январе и феврале 2014 года. Но все это уже нет смысла обсуждать – ведь свой революционный выбор общество тогда абсолютно правильно сделало», – подчеркнул советник главы ОП.

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