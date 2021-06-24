Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Это стало возможным благодаря результатам матчей заключительного тура в группе Е.

Настоящий триллер был разыгран в Санкт-Петербурге, где встречались сборный Швеции и Польши.

К 59-й минуте дубль Эмиля Форсберга обеспечивал не только скандинавским, но и украинским болельщикам приподнятое настроение – 2:0.

Однако Роберт Левандовски ответил своим дублем и к 84-й минуте вдохнул в сердца польских болельщиков надежду – 2:2.

Но, вышедший на замену Виктор Классон не только принес шведам на 90+4 минуте победу в этом противостоянии и первое место в группе, но и вывел сборную Украины в 1/8 финала – 3:2.

В параллельном поединке квартета Е Испания разгромила Словакию 5:0.

По итогам групповых турниров команда Андрея Шевченко вошла в четверку лучших сборных, занявших третье место.

Поскольку в таблице «третьих мест» национальные сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Шевченко, то украинцы гарантировали себе место в плей-офф чемпионата Европы.

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