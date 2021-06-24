Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину
Министерство культуры по представлению СБУ включило российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
«11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.
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В январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет. Причиной стало публичное оправдание ним оккупации Крыма.
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