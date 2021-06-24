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02:44 24 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Главный тренер худшей команды Евро-2020 вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров сборных

Зарплата Станислава Черчесова составляет 2,5 млн евро, что более чем в два раза превышает оклад главного тренера первой команды мирового рейтинга – сборной Бельгии.

Зарплата наставника пожалуй худшей команды Евро-2020, сборной России, Станислава Черчесова (шестое место списка) составляет 2,5 млн евро, что более чем в два раза превышает оклад главного тренера первой команды мирового рейтинга – сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Согласно информации из открытых источников, самым высокооплачиваемым тренером Евро-2020 является наставник сборной Германии Йоахим Лёв. Годовой оклад 61-летнего немецкого специалиста составляет 4,6 млн евро.

Более 2 млн евро получает и наставник Les Bleus Дидье Дешам.

Замыкает тройку своеобразного хит-парада главный тренер «Трех львов» Гарет Саутгейт.

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Тэги: футбол, зарплата, тренер, Евро-2020
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