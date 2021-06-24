«Барселона» предложит «Ювентусу» двух футболистов в обмен на Роналду

Transfermarkt оценивает 36-летнего португальца в 45 млн евро. Его контракт с «Ювентусом» действует до 30 июня 2022 года.

Согласно смелому плану президента клуба Жоана Лапорты, «Барселона» готова расстаться с Антуаном Гризманном, Серхи Роберто и Филипе Коутиньо и готова предложить «Ювентусу» на выбор двух футболистов из этой троицы.

Руководство «блаугранас» видит в этом трансфере возможность привлечь в клуб новые инвестиции. Согласно исследованиям, присоединение к Лионелю Месси Криштиану увеличило бы вдвое доход «Барселоны».

Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за 117 млн евро. Криштиану стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне 2020/2021, забив в 33 матчах 29 голов. Однако его усилий не хватило, чтобы «Старая синьора» в десятый раз подряд выиграла Серию А.

Портал Transfermarkt оценивает 36-летнего португальца в 45 млн евро. Его контракт с «Ювентусом» действует до 30 июня 2022 года.

Тэги: футбол, Криштиану Роналду, ФК Барселона