Учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. В маневрах примут участие около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов.
«Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель – подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также – приобретение опыта совместных действий во время многонациональных операций, в том числе – в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности. 31 страна-участник примет участие в учениях, во время которых всего будут задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники», – сообщил главнокомандующий.
Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай и других районах.
Главнокомандующий обратил внимание, что половина личного состава, который будет задействован в маневрах, – украинские военные.
Он напомнил, что учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.
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Учения Sea Breeze 2019 начнутся в понедельник, 1 июля, в Одессе. Учения пройдут на море, на суше, в воздухе и под водой.