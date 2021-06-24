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04:58 24 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Учения Sea Breeze-2021 будут самыми масштабными за 20 лет

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. В маневрах примут участие около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов.

«Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Их цель – подготовка штабов и подразделений ВМС ВСУ для выполнения задач по назначению в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также – приобретение опыта совместных действий во время многонациональных операций, в том числе – в составе многонациональных сил международных операций по поддержанию мира и безопасности. 31 страна-участник примет участие в учениях, во время которых всего будут задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники», – сообщил главнокомандующий.

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай и других районах.

Главнокомандующий обратил внимание, что половина личного состава, который будет задействован в маневрах, – украинские военные.

Он напомнил, что учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, фаза слаживания сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.

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Тэги: военные учения, Sea Breeze
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