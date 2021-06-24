Кремль дал комментарий по инциденту с эсминцем

Это была сознательная и подготовленная провокация британским кораблем, заявил Песков.

В Кремле считают инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацию. Об этом заявил в четверг, 24 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», – сказал он.

Песков заявил, что Москва считает действия эсминца недопустимыми и несоответствующими международному праву. «Мы, безусловно, обеспокоены в связи с подобными действия британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и несоответствующими международному праву», – сказал он.

Представитель Кремля предупредил, что российские пограничники будут занимать жесткую позицию, если кто-то попытается в будущем устраивать подобные «провокации».

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